Ankara'da Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi Tanıtıldı

Ankara'da düzenlenen bir tanıtım toplantısı ile kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesine yönelik önemli bir proje duyuruldu. "Türkiye'de Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi", Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından finanse edilmekte olup, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Tanıtım etkinliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, ve UNOPS Yöneticisi Sara Jazaeri gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, son yıllarda yaşanan doğal felaketler ve krizler nedeniyle kadınlar ve kız çocuklarının daha çok etkilendiğine dikkat çekti. Bozay, projenin temel amacının bu kayıpları telafi etmek ve kadınların özgüvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Guimond ise, projenin amacının sadece altyapıyı yeniden inşa etmek değil, aynı zamanda kadınların güveni, saygınlığı ve umudunu güçlendirmek olduğunu ifade etti. Guimond, projeyle dayanışmayı, dönüşümü ve değişimi teşvik etmek istediklerini belirtti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vilcinskas, hiçbir kadın ve kız çocuğunun geride kalmasını istemediklerini vurgulayarak, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin yanında, sadece bir ortak değil, aynı zamanda bir dost olarak bulunduğunu ifade etti.

Projenin, depremlerden etkilenen bölgelerde güvenli alanlar yaratmayı, kadınların güçlendirilmesini ve iyileştirilmesini hedeflediği açıklandı. Katılımcılar, bu girişimle birlikte daha güçlü, güvenli ve kapsayıcı bir geleceğe ulaşmayı umuyorlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün faydalanıcı kurum olduğu ve Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından finanse edilen "Türkiye'de Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi" için tanıtım toplantısı düzenlendi. Etkinliğe katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün faydalanıcı kurum olduğu ve Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından finanse edilen "Türkiye'de Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi" için tanıtım toplantısı düzenlendi. Etkinliğe katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, konuşma yaptı.