Ankara'da Kadına Yönelik Şiddet Protestosu

Ankara Genç İHH'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Protesto

Ankara Genç İHH gönüllüleri, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla toplandı. Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda pankart ve dövizlerle destek veren grup, dikkat çekici bir eylem gerçekleştirdi.

Başkan Rukiye Demir'in Açıklamaları

Ankara Genç İHH Başkanı Rukiye Demir, burada yaptığı açıklamada, "Kötülüğün ve vahşetin sıradanlaşması sonucunda kaybettiğimiz çocuklar ve kadınlar ile birlikte kollektif vicdanımızı da zamanla yitireceğiz. Çocuklarını ve kadınlarını koruyamayan herhangi bir toplum, güvenli bir geleceğe sahip olamaz. Geleceğimizi garanti altına almak için, dil, din ve ırk gözetmeksizin, herkese barış ve huzur sunmalıyız," ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile Mücadele ve Toplumsal Sorunlar

Demir, Adalet Bakanlığı'nın 2024 verilerine atıfta bulunarak, ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin %33,7'sinin uyuşturucu maddeyle bağlantılı suçlardan ceza aldığını belirtti. Bu durumun, uyuşturucuyla mücadelenin ne kadar acil bir mesele olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Demir ayrıca, "Bir tarafta bağımlılıkla mücadele kampanyaları yürütülürken, diğer tarafta uyuşturucu kullanımına yönelik yanlış bir savunmanın yaygınlaştırıldığına şahit oluyoruz. Kadın cinayetleri, çocuk istismarları ve hayvanlara yönelik şiddet kınanırken, bu zorbalığı besleyen akımların toplumda meşrulaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Toplum güvenliğini tehdit eden her ne olursa olsun, sınırlarının belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz," dedi.

Hukuk ve Güvenlik Reformu Talebi

Ayrıca, suçluların cezalandırılmasına yönelik infaz yasasında değişiklik yapılmasını ve toplumun tüm bireyleri, özellikle kadınlar ve çocuklar için güvenli bir ortam yaratılmasını talep etti. Demir, "Sivil toplum kuruluşları, devletler, toplumsal gruplar ve diğer kurumlar, toplumsal değişime öncülük etmeli ve toplumun güvenliği ile huzuru için aktif olmalıdır," şeklinde konuştu.

Ankara Genç İHH gönüllüleri, Hacı Bayram Camisi'nde kadına yönelik şiddet olaylarını "Mahallene, Okuluna, Ailene Sahip Çık-Sorumluyuz" pankartları ile protesto etti.

Ankara Genç İHH gönüllüleri, Hacı Bayram Camisi'nde kadına yönelik şiddet olaylarını "Mahallene, Okuluna, Ailene Sahip Çık-Sorumluyuz" pankartları ile protesto etti.

Ankara Genç İHH gönüllüleri, Hacı Bayram Camisi'nde kadına yönelik şiddet olaylarını "Mahallene, Okuluna, Ailene Sahip Çık-Sorumluyuz" pankartları ile protesto etti.

Ankara Genç İHH gönüllüleri, Hacı Bayram Camisi'nde kadına yönelik şiddet olaylarını "Mahallene, Okuluna, Ailene Sahip Çık-Sorumluyuz" pankartları ile protesto etti.

Ankara Genç İHH gönüllüleri, Hacı Bayram Camisi'nde kadına yönelik şiddet olaylarını "Mahallene, Okuluna, Ailene Sahip Çık-Sorumluyuz" pankartları ile protesto etti.

Ankara Genç İHH gönüllüleri, Hacı Bayram Camisi'nde kadına yönelik şiddet olaylarını "Mahallene, Okuluna, Ailene Sahip Çık-Sorumluyuz" pankartları ile protesto etti.