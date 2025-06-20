Ankara'da Kadınlar Agat Taşından Özel Takılar Tasarlıyor

Ankara'da Kadınların Agat Taşı ile Yaratıcılığı Gelişiyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, ev hanımları agat taşı ile çarpıcı takılar tasarlayarak hem yeni bir meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Çubuk Belediyesi ve Çubuk Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen takı tasarım kursuna olan ilgi her geçen gün artıyor.

Kurs İle Yerel Değerler Ekonomiye Kazandırılıyor

Yaklaşık üç ay sürecek olan bu kurs, katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulamalı eğitim sunuyor. Kursun amacı, ilçeye özgü agat taşını işleyebilecek nitelikli ustalar yetiştirerek yerel değerlerin ekonomiye kazandırılmasıdır.

Özel Tekniklerle Tasarımlar Üretiliyor

Kurs eğitmeni Duygu Acele, katılımcılara misinalı, çivili, örme düğümlü ve tığ işi teknikleriyle takı tasarımını öğrettiklerini ifade etti. Agat taşının estetik yapısı ve özgün desenlerinin onu özel kıldığını vurgulayan Acele, "Her taş eşsizdir, bu da onu kişiye özel kılar. Kursumuzda bu taşı kum örme gibi özel tekniklerle birleştirerek kolyeler, bileklikler, küpeler, erkek bileklikleri ve tespihler gibi ürünler ortaya çıkarıyoruz," dedi.

Acele, agat taşının pozitif enerji sağladığına ve sağlığa faydalı olduğuna inandıklarını da belirtti.

Kursiyerlerin Hedefleri

Kursiyerlerden Tülay Özdemir, edindikleri bilgi ve becerilerle aile bütçesine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Özdemir, "İlk olarak tespihle başladık, ardından kolye, bileklik ve küpe gibi takılar üretmeye devam ettik. Agat taşını en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Başka bir kursiyer olan Yıldız Bilir, kursun sosyalleşme ve zihinsel sağlığa katkı sağladığını söyledi. Zafer Karlı ise kurs ortamının hem verimli hem de keyifli geçtiğini, yalnızca takı değil aynı zamanda çok amaçlı üretim yaptıklarını aktardı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yöreye özgü agat taşıyla takı tasarlayan kadınlar, hem yeni meslek ediniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yöreye özgü agat taşıyla takı tasarlayan kadınlar, hem yeni meslek ediniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.