Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Ankara'da kamuya yeni alımlar: Diyanet ve Kıyı Emniyeti onaylandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, kamu personeli olmak isteyen binlerce adayı heyecanlandıran iki personel alımı ilanı duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatına uzman astronom alımı yapacak, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise Türk Boğazları'nın güvenliğini sağlayacak deneyimli denizciler arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı: 2 Astronom alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 adet Astronom alacağını açıkladı. Kadro Teknik Hizmetler Sınıfı altında yer alıyor ve özellikle dini günlerin ile namaz vakitlerinin hesaplanmasında görev yapacak uzmanlar aranmaktadır.

Başvuru için aranan şartlar şöyle:

- Eğitim: "Astronomi ve Uzay Bilimleri" veya "Uzay Bilimleri ve Teknolojileri" lisans programlarından mezun olma.

- KPSS: 2024 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olma.

İlan edilen kadro sayısının üç katı kadar, yani 6 aday sözlü sınava çağrılacak ve nihai atama sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak.

Başvurular 18 Ağustos 2025 tarihinde başlayıp 29 Ağustos 2025 mesai bitimine kadar kabul edilecek. Başvurular elektronik ortamda sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Adayların başvuru sırasında 1.000 karakteri geçmeyecek bir özgeçmiş hazırlamaları gerektiği duyuruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: 3 Deniz Trafik Operatörü alımı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları'nda görev yapacak 3 daimi işçi statüsünde "Deniz Trafik Operatörü" alımı için ilana çıktı. Personel, İstanbul ve Çanakkale'de boğaz trafiğinin emniyetle yönetilmesinden sorumlu olacak.

Başvuru şartları özetle şunlar:

- Eğitim ve belge: Denizcilik alanında lisans mezunu olma ve "Uzakyol Kaptanı" yeterlilik belgesine sahip olma.

- Tecrübe: En az 1 yıl deniz hizmeti deneyimi.

- Dil yeterliliği: YDS'den en az 60 puan veya denkliği kabul edilen belge.

Bu ilana KPSS şartı aranmadığı belirtiliyor. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online yapılacak. Değerlendirme sürecinde adaylar yazılı veya sözlü sınavlarla ölçülecek; işe hak kazananlar göreve başlamadan önce kapsamlı bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçirilecek.

Ayrıca, kabul edilen adaylar Deniz Trafik Operatörü Adayı olarak göreve başlayacak ve kurum tarafından yürütülen görev başı eğitimini başarıyla tamamlamak zorunda olacaklar.

Her iki ilana başvurmayı düşünen adayların ilanın tüm koşullarını resmi kaynaklardan teyit etmeleri ve başvuru sürelerini kaçırmamaları önem taşıyor.