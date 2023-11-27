Ankara'da Kar Sürprizi: Antalya ve İzmir Sağanak Yağışın Etkisinden Çıkamadı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde 50 kilogramın üzerinde yağış beklendiğini duyurdu. Bu illerde sel, su baskını, rüzgar, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklar yaşandı. İzmir’in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan bir araç, sel sularına kapıldı. Araçtaki 5 kişiden 3’ü kurtulurken, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Antalya’nın Serik ilçesinde ise tarım alanları ve seralar sular altında kaldı. Acısu Deresi’nde taşkın riski bulunuyor.





Ankara’da Kar Yağışı: Okula ve İşe Gidenler Şaşırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için de soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu. Kentte günlerdir etkili olan sert soğukların ardından bu sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yağışla karşılaştı. Çankaya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonrası yollar beyaza büründü. Vatandaşlar, kar yağışının keyfini çıkarmak için fotoğraf çekti.

Ankara’da Kar Yağışı Ne Zamana Kadar Sürecek?

Ankara’da kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yarın ise parçalı bulutlu bir hava olacak.