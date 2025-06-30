Ankara'da Kavga Sonrası Hayatını Kaybeden Polis Memurunun Cenazesi Çankırı'da Defnedildi

Tragik Olay: Polis Memuru Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kuzeni için katıldığı kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralanan polis memuru Furkan Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni Çankırı'da Yapıldı

22 yaşındaki Furkan Kaya'nın cenazesi, Ankara'daki işlemlerinin ardından kara yolu ile memleketi Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır köyü'ne getirildi. Cenaze, köy konağı bahçesine konulan musalla taşında saat 16:00'da kılınan ikindi vakti namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Bülent ve Derya çiftinin iki çocuğundan biri olan Furkan Kaya'nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı öğrenildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.