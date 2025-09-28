Ankara'da kaybolan servis şoförünün cesedi Mersin ormanında bulundu

Ankara'da kaybolan 65 yaşındaki servis şoförü Binali Aslan, Mersin Tarsus'ta ormanlık alana gömülü halde bulundu; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 18:28
Ankara'da kaybolan servis şoförünün cesedi Mersin ormanında bulundu

Ankara'da kaybolan servis şoförünün cesedi Mersin ormanında bulundu

Binali Aslan (65), Ankara'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı servis şoförü olarak arandıktan sonra Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alana gömülmüş halde bulundu.

Olayın gelişimi

Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldı. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan şoförden bir daha haber alınamadı.

Aracıyla ortadan kaybolan Aslan'ın, AŞTİ'de kendisine yaklaşan iki kişinin kendilerini Gölbaşı'na götürmesini istemesi üzerine şüphelileri aracına aldığı öğrenildi.

Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Yapılan çalışmada Aslan'a ait aracın Hatay'a doğru gittiği ve kimliği belirsiz kişilerce kullanıldığı tespit edildi.

Buluntu ve cenaze

Yapılan aramalar sonucunda, Aslan'ın cansız bedeni dün Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu. Cenaze, Mersin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Ankara'ya getirildi ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma

Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili delil toplama ve şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

