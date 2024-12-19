Ankara'da Kayıp İbrahim Öztaş'ın Cesedi Bulundu
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaybolan İbrahim Öztaş'ın cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu. 57 yaşındaki Öztaş, bir süredir kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları tarafından jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunuldu.
Arama Çalışmaları Başlatıldı
İhbarın ardından jandarma ekipleri, Gicik köyünde arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Öztaş'ın cansız bedeni bir arazide bulundu.
Ölüm Nedeni Araştırılıyor
Olay yeri incelemesi sırasında, Öztaş'ın başından ve çenesinden tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi bekleniyor.