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Ankara'da Kayıp İbrahim Öztaş'ın Cesedi Bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaybolan İbrahim Öztaş'ın cesedi, başından vurulmuş halde bir araziye bulundu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:10
Ankara'da Kayıp İbrahim Öztaş'ın Cesedi Bulundu

Ankara'da Kayıp İbrahim Öztaş'ın Cesedi Bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaybolan İbrahim Öztaş'ın cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu. 57 yaşındaki Öztaş, bir süredir kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları tarafından jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunuldu.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

İhbarın ardından jandarma ekipleri, Gicik köyünde arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Öztaş'ın cansız bedeni bir arazide bulundu.

Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Olay yeri incelemesi sırasında, Öztaş'ın başından ve çenesinden tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi bekleniyor.

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