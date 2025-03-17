Ankara'da Kız Arkadaşını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Ankara, Etimesgut'ta kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin U. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 17:30
Ankara'da Kız Arkadaşını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Ankara'da Kız Arkadaşını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde birlikte yaşadığı kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin U., "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hüseyin U., geçtiğimiz gün gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

Savcıya Verdiği İfade

Soruşturmayı yürüten savcıya ifadesinde, maktulün kız arkadaşı olduğunu belirten Hüseyin U, olay günü kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını ve ardından reçeteli ilaç alarak uyduğunu öne sürdü. Kız arkadaşının 14. kattan düştüğü olayla ilgili bir şey hatırlamadığını iddia etti.

Tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Olay yerinde inceleme yapan emniyet ekipleri, maktulün düştüğü pencerede Hüseyin U'nun parmak izlerini tespit etti.

Olayın Geçmişi

Olay, Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde, 15 Mart akşam saatlerinde meydana geldi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ş.G.K. adlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının düştüğü daireye gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca çilingir yardımıyla içeri girmiş ve uyur halde bulunan Hüseyin U.'yu gözaltına almıştı.

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