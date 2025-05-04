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Ankara'da Komşusunu Öldüren Adam İntihar Etti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 21 yaşındaki Hatice Ç.'yi öldüren komşusu Murat A., aynı silahla hayatına son verdi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 09:27
Ankara'da Komşusunu Öldüren Adam İntihar Etti

Ankara'da İki Ölüm Bir Arada

Ankara’nın Çubuk ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak'ta, 21 yaşındaki genç kadın Hatice Ç., komşusu tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası, komşusu 50 yaşındaki Murat A., aynı silahla intihar etti.

Olay, Hatice Ç.’den haber alamayan iş arkadaşlarının durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yalnız yaşayan Hatice Ç.'nin dairesine giren ekipler, genç kadının ve komşusu Murat A’nın tabancayla vurulmuş halde ölü buldu. Yapılan incelemede, Murat A’nın, Hatice Ç.'yi öldürdükten sonra kendi hayatına son verdiği belirlendi.

Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu trajik olay, yerel halkta büyük bir şok etkisi yarattı.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 21 yaşındaki kadını tabancayla öldüren komşusu aynı silahla intihar...

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 21 yaşındaki kadını tabancayla öldüren komşusu aynı silahla intihar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 21 yaşındaki kadını tabancayla öldüren komşusu aynı silahla intihar...

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 21 yaşındaki kadını tabancayla öldüren komşusu aynı silahla intihar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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