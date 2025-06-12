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Ankara'da Kral 3. Charles'ın Doğum Günü Resepsiyonu

Ankara, İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum gününü düzenlenen görkemli bir resepsiyonla kutladı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 22:37
Ankara'da Kral 3. Charles'ın Doğum Günü Resepsiyonu

Ankara'da Kral 3. Charles'ın Doğum Günü Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı

İngiltere Kralı 3. Charles’ın resmi doğum günü, başkent Ankara’da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in ev sahipliğinde, Büyükelçilik bahçesinde gerçekleşen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Ankara'da görev yapan pek çok diplomatik ile askeri misyon temsilcisi katıldı.

Resepsiyonun Detayları

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Bakan Yardımcısı Bozay, burada yaptığı konuşmada, Kral 3. Charles'ın doğum günü dolayısıyla iyi dileklerini sundu ve “İngiltere'nin zengin geleneklerini ve başarılarını onurlandıran bu önemli günü kutlamak için burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki uzun süreli ve sağlam diplomatik ilişkilere de dikkat çeken Bozay, Türkiye ve İngiltere’nin NATO müttefiki olduğunu vurguladı. Bozay, “Özellikle Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki kritik durumlar nedeniyle benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle bu bağlılık her zamankinden daha fazla önem taşıyor.” dedi.

Yaratıcı Endüstrilerin Önemi

Büyükelçi Morris ise, Kral 3. Charles’ın doğum günü vesilesiyle davetlileri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu yılki temamız olan yaratıcı sanayiler, yakın bağlı olduğumuz değerlerimizi temsil ediyor.” dedi.

Morris, İngiltere’nin yaratıcı endüstrilerinin küresel bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayarak, “Bu sanayiler 124 milyar sterlinden fazla değer katmakta ve filmden modaya, video oyunlarından sanal gerçekliğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Morris, Türkiye’nin yaratıcı potansiyelinin yüksek olduğunu ve iki ülkenin sinema, televizyon, tasarım gibi alanlarda iş birliğini artırdığını da belirtti. Bu bağlamda, Türkiye-İngiltere ticaret hacminin 28 milyar sterline ulaştığını aktardı.

Hatta, İngiltere’nin ticaret, yatırım ve iş bağlarını güçlendirmek amacıyla ocakta yeni bir ticaret elçisi atadığını hatırlatan Morris, “2025 yılında Türkiye’ye rekor sayıda 5 milyon Britanyalı ziyaretçi bekliyoruz.” dedi. Bu ziyaretlerin, Türkiye’nin misafirperverliği ve doğal güzelliklerinden kaynaklandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından davetlilere lezzetli bir yemek ikram edildi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü başkentte düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü başkentte düzenlenen resepsiyonla kutlandı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in (sağda) ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen resepsiyonda Morris, davetlileri karşıladı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü başkentte düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü başkentte düzenlenen resepsiyonla kutlandı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in (sağda) ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen resepsiyonda Morris, davetlileri karşıladı.

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