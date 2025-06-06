Ankara'da Kurban Bayramı Yoğunluğu: Kesimhaneler ve Pazarlar Hareketli

Ankara'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

Aşkentte Kurban Bayramı'nın birinci gününde, kesimhane ve kurban pazarlarında büyük bir yoğunluk gözlemleniyor. Bazı vatandaşlar, önceden satın aldıkları kurbanlıkları kamyonetlerine yükleyerek götürürken, diğerleri ise Pursaklar Belediyesi Kurban Pazarı yanında bulunan kesimhaneyi tercih etti.

Kesim İşlemleri ve İkramlar

Kesim için hayvanlarını, ekiplerin belirlediği alana getiren vatandaşlar, kasaplara vekalet vererek işlemlerini hızlandırdı. Kesimhane yanında oluşturulan bekleme alanında, vatandaşlar sıralarını bekledikleri süre boyunca belediye personeli tarafından su, çay, simit ve poğaça ikramlarıyla karşılandı.

Hijyen ve Denetim

Zabıta ekipleri, kurban kesim alanındaki koordinasyonu sağlamanın yanı sıra, hijyen konusunda da vatandaşları uyardı. Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk, alanda her yıl ortalama 350 hayvanın kesildiğini belirtti ve vekalet verip alana gelemeyen kişilerin de canlı yayınla kesimleri izleyebildiğini ifade etti.

Personel ve Kesim Süreci

Öztürk, "Alanımızda 112 personel ve 25 profesyonel kasap var. Zabıtalarımız araç giriş çıkışını ve düzenini kontrol ediyor. Hayvanı kesilen vatandaşlar, etlerinin parçalar halinde teslim edileceği noktaya yönlendiriliyor," dedi.

Vatandaşların Memnuniyeti

Kurbanlığını kestiren Tamer Özcan, tesisin hizmetlerinden memnun olduğunu ifade ederek, "Hayvanlarımızı yıllardır buraya getiriyoruz. Şu an sıramızı bekliyoruz. Kesimhanenin hijyenik çalışma sisteminden memnunuz" dedi. Kesimhanedeki bekleyişi sırasında Nafız Şentürk de, etkin sıra sistemi sayesinde kesim işlemlerinde gecikme yaşanmadığını belirtti.

Kurbanlık Seçimi Devam Ediyor

Bayram yoğunluğu nedeniyle fırsat bulamayan ya da daha uygun fiyatta kurbanlık almak isteyenler, bayramın birinci günü satış alanında kurbanlık seçimi yapmaya devam ediyor.

Başkentte Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesimhane ve kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Bazı vatandaşlar önceden satın aldıkları kurbanlıkları kamyonetlere yükleyerek götürürken kimileri de Pursaklar Belediyesi Kurban Pazarı yanında bulunan kesimhaneyi tercih etti.

Başkentte Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesimhane ve kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Bazı vatandaşlar önceden satın aldıkları kurbanlıkları kamyonetlere yükleyerek götürürken kimileri de Pursaklar Belediyesi Kurban Pazarı yanında bulunan kesimhaneyi tercih etti.