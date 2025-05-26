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Ankara'da Kurban Pazarında Güvenlik Güçlerine Saldırı: 10 Gözaltı

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki kurban pazarında güvenlik kuvvetlerine saldıran 10 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:44
Ankara'da Kurban Pazarında Güvenlik Güçlerine Saldırı: 10 Gözaltı

Ankara'da Kurbanlık Pazarında Gerginlik

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurbanlık pazarında meydana gelen olay, güvenlik güçleri ile kurbanlık satıcıları arasında yaşanan tartışmadan kaynaklandı. Olay, Bağlum Karşıyaka Mahallesi'ndeki kurban satış yerinde öğle saatlerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında patlak verdi.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

İddiaya göre, güvenlik ekipleriyle kurbanlık satıcıları arasındaki tartışma, bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kargaşa sırasında olay yerine destek için gelen polis ekiplerine de grup üyeleri tarafından sopalarla saldırıda bulunuldu. Bu saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 1 polis memuru yaralandı.

Olay Sonrası Gözaltılar

Takviye ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan olayın ardından güvenlik güçleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran gruptan 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran gruptan 10 kişi gözaltına alındı.

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