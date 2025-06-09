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Ankara'da Kurbanlık Satışları Sona Erdi, Hayvan Pazarları Toplanıyor

Başkentte kurbanlık satışlarının sona ermesiyle hayvan pazarlarında çadırlar toplanmaya başlandı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 11:57
Ankara'da Kurbanlık Satışları Sona Erdi, Hayvan Pazarları Toplanıyor

Ankara'da Kurbanlık Satışları Tamamlandı

Kurbanlık satışlarının sona ermesiyle birlikte, Ankara'da kurulan hayvan pazarlarında çadırların toplanma işlemleri başladı. Bayramın dördüncü gününde, şehrin en yoğun kurbanlık satış noktası olan Pursaklar Hayvan Pazarı'nda hareketlilik sona erdi.

Hayvan Pazarları Yavaş Yavaş Boşalıyor

Çadırların kaldırılmasıyla birlikte, çoğu besici sabah erken saatlerden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak pazar alanından ayrılmaya başladı. Kurban kesim işlemlerinin ardından, kesimhaneler de belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilerek temizlendi.

Besicilerin Durumu

Hayvan pazarına Çankırı'dan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar getiren besici Nihat Şahin, "20 büyükbaş hayvanımızdan 10 tanesini sattık, kalan 10 tanesini de maliyetinin altına vermek zorunda kaldık. Küçükbaşlardan da kalan hayvanları maliyetine satıyoruz. Nasip, bu sene de böyle oldu, yapacak bir şey yok," ifadelerini kullandı.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde kurbanlık satışlarının daha yoğun olduğunu vurgulayan Şahin, "Artık pazar toplanıyor, kimse kalmadı. Biz de bugün nasip olursa toparlanıp çıkacağız," dedi.

Satışların Beklentilerin Altında Kaldı

Başka bir besici Serdar Gümüş, 45 küçükbaş ve 15 büyükbaş hayvan sattığını belirterek, genel olarak satışların beklentilerinin altında kaldığını ifade etti.

Kurbanlık satışlarının sona ermesiyle başkentte kurulan hayvan pazarlarındaki çadırların...

Kurbanlık satışlarının sona ermesiyle başkentte kurulan hayvan pazarlarındaki çadırların toplanmasına başlandı. Ankara’nın en yoğun kurbanlık satış noktalarından Pursaklar Hayvan Pazarı'nda bayramın dördüncü günü itibarıyla hareketlilik sona erdi.

Kurbanlık satışlarının sona ermesiyle başkentte kurulan hayvan pazarlarındaki çadırların...

Kurbanlık satışlarının sona ermesiyle başkentte kurulan hayvan pazarlarındaki çadırların toplanmasına başlandı. Ankara’nın en yoğun kurbanlık satış noktalarından Pursaklar Hayvan Pazarı'nda bayramın dördüncü günü itibarıyla hareketlilik sona erdi.

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