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Ankara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı Yapıldı

Ankara Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına için halkı uyardı. Tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:20
Ankara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı Yapıldı

Ankara Valiliğinden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Uyarılar Sosyal Medyadan Yapıldı

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan güncel veriler doğrultusunda, yarın Ankara'nın genellikle güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisi altında kalacağı belirtildi.

Yarın Gece Saate Kadar Sürecek

Rüzgar ve fırtınanın yarın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Bu nedenle, rüzgarın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıldı. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi tehlikelerle karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin alınması önemle vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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