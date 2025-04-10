Ankara'da Maden Ocağında Göçük: 14 İşçi Yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabaha karşı bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 14 işçi yaralandı. Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, yaralı işçi sayısının 14'e yükseldiğini, bunlardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Olay, Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde, üretim makinelerinin olduğu bölümde gerçekleşti. Göçüğün meydana geldiği sırada makinelerin yakınında çalışan işçilerden 14'ü, basınç etkisiyle yaralandı ve hemen Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan 2'si ise Ankara'nın il merkezine sevk edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam Yılmaz, ilk etapta birinin ağır, toplam 13 işçinin yaralandığını belirtti. Ancak, sonrasında 1 işçinin daha hastanede tedavi altına alındığını ifade etti. "İki işçi ağır yaralı. Birinin kırıkları, diğerinin ise beyin kanaması şüphesi var. Onlar, Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 12 işçimizin durumu oldukça iyi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra inşallah taburcu edeceğiz," dedi.

Kaymakam Yılmaz, geçen yıl benzer bir olayın yaşandığını hatırlatarak, "Bu kömür ocağındaki galeride meydana gelen gaz patlaması metan gazından kaynaklanmıyor. Oradaki hava boşluğunda oluşan göçme nedeniyle bir gaz patlaması meydana geldi. Gerekli tedbirler alınmıştır," ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1'i ağır 13 işçi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1'i ağır 13 işçi yaralandı.