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Ankara'da 'Madleen' Gemisi Saldırısına Protesto

Başkent Ankara'da, İsrail'in 'Madleen' gemisine yaptığı saldırı protesto edildi. Aktivistler, gemide alıkonulan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 20:09
Ankara'da 'Madleen' Gemisi Saldırısına Protesto

Madleen Gemisi'ne Saldırı Protesto Edildi

Başkent Ankara'da bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil 'Madleen' gemisine düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, gemiye yapılan saldırıya karşı seslerini yükselterek, gemide alıkonulan 12 aktivistin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Grup adına konuşan Can Irmak Özinanır, İsrail'in soykırımcı, savaş ve işkence suçları işlediğini vurguladı. Özinanır, Gazze halkının yıkıcı işgale rağmen topraklarından vazgeçmediğini belirterek, "Bugün sabaha karşı Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere yola çıkan, aralarında Greta Thunberg ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu 12 aktivist İsrail güçleri tarafından kaçırılıp alıkonuldu. İşgal devleti uluslararası hukuk ve deniz hukukunu ihlal etti, aktivistlerin, yoldaşlarımızın bulunduğu gemiye saldırdı. Madleen mürettebatı derhal serbest bırakılmalı ve Gazze üzerindeki abluka hemen son verilmelidir." dedi.

Protestoya katılanlar, "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak, dayanışma mesajı verdiler.

Ankara'da bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil...

Ankara'da bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki gösterdi.

Ankara'da bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil...

Ankara'da bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki gösterdi.

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