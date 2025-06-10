Ankara'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Koru Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen bir kedi, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kedinin sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak durumu bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için havalandırma boşluğuna halatla inmeyi başardı.

Kedinin güvenli bir şekilde çıkarılmasının ardından, itfaiye ekipleri kediyi sahibine teslim etti. Bu başarılı operasyon, hızlı müdahale ve profesyonellik sayesinde gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sitenin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.