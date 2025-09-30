Ankara'da 'Malezya Günü' Resepsiyonu: İlişkiler ve Ticaret Öne Çıktı

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği 'Malezya Günü' Resepsiyonu Düzenledi

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla "Malezya Günü" kutlandı. Ankara'daki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal ev sahipliği yaptı.

Tören ve Katılımcılar

Resepsiyona; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bakan Yumaklı'dan İşbirliği Vurgusu

Hitap eden İbrahim Yumaklı, dost ve kardeş Malezya'nın ulusal gününü kutlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Yumaklı, 2024’te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yılını ve stratejik ortaklığın 10. yılını idrak ettiklerini anımsattı. Ayrıca 2022'de ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğine ve bu yılın başında iki ülke liderlerinin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kurma kararı aldıklarına dikkat çekti.

Stratejik Ortaklık ve Liderler Arası İlişkiler

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim arasındaki dostluğun, geniş bir yelpazede işbirliğinin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Ticaret ve Ekonomi

Yumaklı, Türkiye için Malezya'nın ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olduğuna işaret ederek, yaklaşık 10 yıl önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının ticari ilişkileri kolaylaştırmaya devam ettiğini ve liderlerin belirlediği 10 milyar dolar hedefinin gerçekleştirilmesine katkı sağladığını söyledi. Tarım ürünlerinin önemine değinen Yumaklı, savunma sanayi işbirliğinin yanı sıra ulaşım, kültür, turizm ve eğitim alanlarında da işbirliğinin artırılacağını belirtti.

Uluslararası İşbirliği ve Ortak Duruş

Yumaklı, Türk Hava Yolları uçuşları, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Bursları gibi unsurların iki halk arasındaki etkileşimi güçlendirdiğini vurguladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda yakın işbirliği içinde hareket ettiklerini, Gazze'deki durum ve Filistin halkının meşru taleplerine ilişkin dayanışmanın önemine değindi.

ASEAN ile İlişkiler

Yumaklı, ASEAN ile kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini ve Türkiye'nin ASEAN diyalog ortaklığı başvurusuna destek veren dönem başkanı Malezya'ya şükranlarını sundu. Ayrıca Malezya'yı ASEAN dönem başkanlığı nedeniyle tebrik ederek hükümet ve halkı adına bağımsızlık gününü kutladı.

Büyükelçi Sazali'nin Değerlendirmeleri

Büyükelçi Sazali Bin Mustafa Kemal, 16 Eylül 1963'te Malezya'nın kurulduğunu hatırlatarak, Malezya Başbakanı Enver İbrahim liderliğinde ülkenin çeşitlilik, kalkınma ve modernleşme alanlarında ilerleme kaydettiğini belirtti.

Ekonomi ve Yatırım Verileri

Sazali, birçok küresel zorluğa rağmen Malezya ekonomisinin büyümesinin beklendiğini, yapılan toplam ticaretin 700 milyar doları aştığını ve ülkedeki doğrudan yabancı yatırımların da 2024'te 90 milyar dolara ulaştığını aktardı. Türkiye ile ikili ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubattaki Malezya ziyaretinin işbirliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Ticaret Hacmi ve Savunma İşbirliği

Büyükelçi Sazali, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5,2 milyar doları aştığını ve ekonomik işbirliğinin arttığını belirtti. Savunma alanında, özellikle insansız hava araçları konusunda işbirliği bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'ye ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı-Plus 2024-2027 döneminde "gözlemci" statüsü verildiğini hatırlattı.

Programın Kapanışı

Konuşmaların ardından pasta kesim töreni gerçekleştirildi ve Malezya'ya özgü dans gösterileriyle etkinlik sona erdi.

