ASELSAN, Lise Öğrencilerini Çevre Bilinci İçin Ödüllendirdi

ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Çevre Bilincine Katkısı

ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 8. Çevre Resim Yarışması sona erdi. Bu yılki etkinlik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirildi ve lise öğrencileri, biyoçeşitliliğin korunması konusundaki hayallerini tuvale yansıttı.

Yarışmaya Yoğun Katılım

"Biyoçeşitliliğin Önemi ve Onu Korumak İçin Yapabileceklerimiz" temalı yarışmaya, Türkiye’nin 57 ilinden lise öğrencileri katıldı. Katılımcılar, okulda, evde ve günlük yaşamda doğayı koruma duyarlılıklarını farklı bakış açılarıyla resmettiler.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmanın değerlendirme komisyonu tarafından yapılan sıralamaya göre, birincilik ödülünü Balıkesir Edremit Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi öğrencisi Azra Akdeniz, ikincilik ödülünü Mersin Akdeniz Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nden Ece Yüksel Demircioğlu, ve üçüncülük ödülünü Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencisi Yağmur Koçak kazandı.

Ödül töreni, ASELSAN'ın Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Birincinin tam altın, ikincinin yarım altın, ve üçüncünün çeyrek altın ödülünü aldığını belirtmek gerekir.

ASELSAN'ın Çevre Duyarlılığı

ASELSAN, çevre konusundaki duyarlılığını sürekli olarak sürdürmektedir. Türkiye'nin savunma sanayisi şirketleri arasında Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında yer alan ilk şirket olarak, iklim değişikliği yönetiminde global liderlerden biri konumundadır.

Sürdürülebilirliği öncelik olarak benimseyen ASELSAN, akıllı şehir sistemleri ve yenilenebilir enerji çözümleri gibi ürünleriyle iklim değişikliğiyle mücadelede milli bir güç olma vizyonunu devam ettirmektedir. Kurum, 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi belirlemiş ve Ankara'daki teknoloji üslerinde elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlamak üzere kapsamlı çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıca, çatı-gün ve ısı-gün sistemleri, gri su altyapıları ve Sıfır Atık Sistemi gibi çevre dostu uygulamalarla ASELSAN, çevreyi gelecek nesillere bırakılacak bir miras olarak görmektedir.

ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 8. Çevre Resim Yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, ASELSAN'ın Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde düzenlenen törenle verildi. Törene, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yetkilileri, jüri üyeleri ve öğrenciler katıldı.