Ankara'da Masaj Salonunda 'Taciz' Şantajı Yapan Çete Çökertildi

Ankara'da sözde masaj salonunda müşterileri 'taciz' iddiasıyla şantaj yapıp kredi kartlarından para çeken çete çökertildi; 6 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:18
Gasp Büro ekipleri, müşterileri 'taciz' suçlamasıyla hedef alan ve kredi kartlarından yüksek meblağlar çeken çeteyi yakaladı

Ankara'da faaliyet gösteren sözde güzellik merkezi/masaj salonu, müşterileri akıllara durgunluk veren bir yöntemle hedef alan bir çetenin merkezi haline geldi.

İddialara göre, çalışan kadınlar masaj sırasında yakınlık ve ilgi gösterip daha sonra koridora çıkarak "beni taciz etti" diye bağırıyordu. Kadının bu tepkisinin ardından işyeri içindeki diğer çete üyeleri müşterileri başka bir odaya alarak tehdit ediyor ve "Senin cezanı keseceğiz" diyerek baskı kuruyorlardı.

Çete, müşterilere "Masajcı kadınları taciz ettiğini kabul edeceksin rezil ederiz para vereceksin" şeklinde baskı uygulayarak, hesaplarından ve kredi kartlarından yüksek tutarlarda çekimler gerçekleştiriyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, çeteye yönelik teknik ve mali takip yaptı. Yakalanmamak için çektikleri yüksek meblağları başkalarının hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Hesap hareketlerinin incelenmesi ve saha çalışmalarının ardından mağdur şahısları gasp eden çete üyeleri yakalandı. İşyerinde yapılan aramada bir kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

