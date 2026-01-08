Avcılar'da Lodos Mendireği Aştı: Metrelerce Dalgalar Kamerada

İstanbul Avcılar'da etkili lodos, metrelerce yükselen dalgaların 4 metre yüksekliğindeki mendireği aşmasına neden oldu; o anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:03
Avcılar'da Lodos Mendireği Aştı: Metrelerce Dalgalar Kamerada

Avcılar'da lodos mendireği aştı

İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde etkisini artıran lodos, metrelerce yükselen dalgaların 4 metre yüksekliğindeki mendireği aşmasına yol açtı. Sörf yapan deniz görünümünü yansıtan o anlar kameralara yansıdı.

Avcılar balıkçı barınağında meydana gelen olayda, lodosun şiddetini artırması üzerine balıkçılar teknelerinin başında nöbet tuttu. Bölge sakinleri ve esnaf, mendireğin yetersiz kaldığını belirterek endişelerini dile getirdi.

Balıkçılar durumu anlattı

Barınakta mendireğin yetersiz olduğunu belirten balıkçı Hasan Taşkıran, "İstinat duvarı vardı yapmadılar. Yarım kaldığı için tekneler kıyıda parçalandı. Durum çok kötü" dedi.

Taşkıran sözlerine devam etti: "Teknelerden kırılan parçalar denize gidiyor biz de onları çekiyoruz. Geçen sefer 8-9 tekne kırılmıştı. Şu anda daha tespit edemedik"

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

