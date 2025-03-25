Ankara'da Metro ve Otobüs Durakları Kapatıldı

Ankara'da bazı metro ve otobüs durakları, valiliğin kararıyla geçici olarak kapatıldı. Yolcular dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:15
Ankara'da Metro ve Otobüs Durakları Kapatıldı

Ankara'da Otobüs ve Metro Durakları Geçici Olarak Kapatılıyor

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'daki bazı metro ve otobüs duraklarının kapatılacağını duyurdu. Bu açıklama, Güvenlik önlemleri nedeniyle Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda yapıldı.

Kapatılan Duraklar ve Zaman Dilimi

Yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları ile Kızılay Ankaray durağında yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilemeyecek.

Buna ek olarak, ODTÜ önündeki otobüs durakları da saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek. ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri de geçici olarak durdurulacak.

Bu durumun, yolcuları etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşların alternatif ulaşım yollarını dikkate alması önemle tavsiye ediliyor.

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