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Ankara'da Mobilya Boyama Atölyesinde Yangın Çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mobilya boyama atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:49
Ankara'da Mobilya Boyama Atölyesinde Yangın Çıktı

Ankara'da Yangın Paniği

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Siteler semtinde bulunan bir mobilya boyama atölyesinde yangın çıktı. Olay, Önder Mahallesi Akçakale 2. Cadde'deki üç katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Yangının büyümesiyle birlikte, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle birlikte çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, itfaiye ekipleri olay yerinde titizlikle görev yapıyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için gerekli tüm önlemleri alırken, konuya ilişkin daha fazla bilgi sağlanması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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