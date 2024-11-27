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Ankara'da 'Mustafa Kemal'in Sofya Yılları' Belgeseli Gösterildi

Bulgaristan Büyükelçiliği, BİSAV ve Yenimahalle işbirliğiyle, 'Mustafa Kemal'in Sofya Yılları' belgeseli Ankara'da tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:23
Ankara'da 'Mustafa Kemal'in Sofya Yılları' Belgeseli Gösterildi

Ankara'da 'Mustafa Kemal'in Sofya Yılları' Belgeseli Görücüye Çıktı

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programda, 'Mustafa Kemal'in Sofya Yılları (1913-1915)' isimli belgesel izleyicilerle buluşturuldu.

Etkinlik, Ankara'da bir okulda gerçekleştirildi. Programa, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, BİSAV Başkanı Yüksel Özkale, Türkiye'nin eski Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Belgeselin gösterimi öncesinde iki ülkenin milli marşları okundu. Büyükelçi Tcholakov, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan ile Türkiye arasındaki 100 yılı aşan dostluğu geliştirmek için örnek teşkil eden bir figür olduğunu vurguladı.

Tcholakov, '2024 yılına güçlü şekilde başladık' diyerek, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya'nın ortak mayın temizleme operasyonları başlattığını hatırlattı. Bu operasyonun hedefinin, iki ülkeyi birleştiren Karadeniz'in güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Belgesel gösteriminde, büyükelçi ayrıca Alcomet şirketinin 25. yıl dönümü hakkında da bilgi vererek, 'Alcomet 25'inci yılında, 300 milyon avro değerinde yeni bir üretim tesisi açtı' dedi.

Büyükelçi Tcholakov, 2025'te İstanbul ile Burgaz arasında feribot seferlerinin başlayacağını ve bunun iki ülke arasındaki turizm ve işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti. Konuşmasında, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan 100 yıl önce, Türkiye ve Bulgaristan her zaman dost kalmalıdır' demiş. Bu da gösteriyor ki bugün de bu vasiyeti canlıdır ve her zamankinden daha güçlü ve güncel.' ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma...

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, "Mustafa Kemal'in Sofya Yılları (1913-1915)" adlı belgesel gösterildi.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma...

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, "Mustafa Kemal'in Sofya Yılları (1913-1915)" adlı belgesel gösterildi.

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