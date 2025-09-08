Ankara'da Okul Çevrelerine Narkotik Odaklı Denetim: Çocuk Güvenliği Öncelik

Ankara'da yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte okul çevrelerinde narkotik ağırlıklı denetimler yapıldı; araçlar, parklar ve işyerleri kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:05
Ankara'da okul çevrelerinde kapsamlı denetim

Çocukların korunması ve güvenli eğitim ortamı hedeflendi

Ankara'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, güvenlik güçleri okul ve çevrelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında yürütülen uygulamada, çocukların güvenliğinin sağlanması, suça sürüklenmelerinin veya kaybolmalarının önlenmesi amaçlandı. Denetimler özellikle narkotik ağırlıklı güven huzur uygulaması çerçevesinde yapıldı.

Uygulama sırasında okulların çevrelerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, araç kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca parklar, metruk binalar, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları titizlikle denetlendi.

Yetkililer, uygulamanın amacını çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımı ile terör kaynaklı ideolojik faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim-öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesine katkı sağlanması olarak açıkladı.

