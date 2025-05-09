Ankara'da 'Orman Benim' Etkinliği: Ormanlar İçin Farkındalık Yaratıldı

Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek İçin 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde, Ankara'da özel bir atık toplama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin yapıldığı yer, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü yanında bulunan ormanlık alan oldu.

Etkinliğe Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız, Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, gaziler, orman gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Ormanları Koruma Vurgusu

Ankara Orman Bölge Müdürü Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğü’nün 186 yıldır ormanların korunması, geliştirilmesi ve gençleştirilmesi konularında durmaksızın çalıştığını vurguladı. Bunun yanında, son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların arttığını ve yaz aylarının orman yangınları açısından oldukça riskli hale geldiğini belirterek, “Maalesef orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı meydana geldiğini görmekteyiz.” dedi.

Şimşek, etkinliğin ormanlara sahip çıkarak geleceğe sahip çıkma amacını taşıdığını ifade etti ve “Ormanlarımıza atık atmayarak ve onları toplayarak buralardaki yanıcı madde miktarını hep beraber azaltacağız.” diyerek, toplanan atıkların geri dönüşüm tesislerine teslim edileceğini kaydetti.

Ormanların Önemi ve Toplum Bilinci

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, etkinliğe katılan öğrencilere ve öğretmenlere hitap ederek, ormanların yaşanabilir dünyanın temel kaynaklarından biri olduğunu belirtti. Etkinliğin ailece katılımlarla desteklendiğini ve 'doğada artıkları topluyoruz, yangınları önlüyoruz' mottosuyla 81 ilde kampanyanın devam ettiğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Asya Ada Kağnıcı, doğayı korumak için çöpleri topladıklarını ve bunun temiz hava için gerekli olduğunu ifade etti. Kağnıcı, “Temiz hava için bunu yapmamız gerek. Bu, aslında alışkanlık haline gelmeli.” dedi.

Kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikler, doğaya ve ormanlara karşı farkındalığı artırma hedefiyle devam etmekte.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında Ankara'da atık toplama etkinliği gerçekleştirildi. Ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin başkentteki adresi, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü yanındaki ormanlık alan oldu. Etkinlikte, Ankara Orman Bölge Müdürü Şimşek konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında Ankara'da atık toplama etkinliği gerçekleştirildi. Ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin başkentteki adresi, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü yanındaki ormanlık alan oldu. Etkinlikte, Ankara Orman Bölge Müdürü Şimşek konuşma yaptı.