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Ankara’da ormanlık alanlara yaz döneminde giriş yasaklandı! İşte detaylar

Ankara Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yaz dönemi boyunca ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 12:39
Ankara’da ormanlık alanlara yaz döneminde giriş yasaklandı! İşte detaylar

Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Ankara Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine yönelik önemli bir adım attı. 15 Haziran 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında, milli park, mesire alanları ve tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Bu karar, ormanlık ve mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve Türkiye genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle alındı. Anız yakma, tarla çalışmaları, bağ bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik sonucu gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan bu karar, orman yangınlarına karşı mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

Yasak, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri hariç olmak üzere, tüm vatandaşları kapsıyor. Ayrıca, kamping işletmeleri dışında ormanlık alanlarda kamp yapılması ve çadır kurulması da yasaklandı.

Ormanlık alanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ise belirlenen ocak, mangal, barbekü yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılamayacak. Bu alanlara sadece 09.00-21.00 saatlerinde giriş ve çıkış yapılabilecek.

Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları da yasaklandı.

Bu önlemler, orman yangınlarının önlenmesi ve doğanın korunması adına atılan önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Valilik, belirlenen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağını da belirtti.

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