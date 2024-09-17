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Ankara'da Ortak Kültür ve Değerler Sergisi Açıldı

Ankara'da Avrupa Miras Günleri kapsamında "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" sergisi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:27
Ankara'da Ortak Kültür ve Değerler Sergisi Açıldı

Ankara'da Kültürel Değerler Sergisi Düzenlendi

ANKARA - Başkentte, 3. Avrupa Miras Günleri etkinlikleri çerçevesinde "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" adlı fotoğraf sergisi ve basın toplantısı gerçekleştirildi.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu işbirliğiyle, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından ev sahipliği yapılan bu sergiye büyük bir katılım oldu. AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas ile Polonya Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski, etkinliğe katılan basın mensuplarına hitap etti.

Ortak Mirasın Kutlanması

Maslahatgüzar Sadowski, katılımcılara etkinliğe olan ilgileri için teşekkür ederek, sergide sunulan eserlerin "ortak mirasın" kutlanması için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, serginin Avrupa Miras Günleri çerçevesinde Ankara'da düzenlenen zengin kültürel etkinlik programının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Bağlantı ve İşbirliği

Vilcinskas ise, serginin Türkiye ile AB arasındaki "birlikte var olan kültürel mirasını" değerlendirmek için bir fırsat sunduğunu ifade etti. Etkinlikte Polonya Büyükelçiliği'nin katkılarına teşekkür etti.

Geniş Kapsamlı Projeler

Sergide, AB ve üye devletleri tarafından Türkiye ile işbirliği içerisinde yürütülen çok sayıda kültürel miras projesine ait fotoğraflar yer alıyor. Ülke genelinde 18 şehri kapsayan bu projeler, zengin kültürel mirasın korunması ve kutlanmasına yönelik ortak çabaların önemini gözler önüne seriyor.

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