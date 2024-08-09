Ankara'da Otobüs Kazası: Ağrı'dan Çıkış Anı Güvenlik Kamerasında

Ankara'daki Otobüs Kazasının Ayrıntıları

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trajik otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı. Olay, Ağrı il merkezinden ve Doğubayazıt ilçesinden çıkan otobüsün bir köprü ayağına çarpması sonucu gerçekleşti.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kazada yer alan yolcu otobüsünün, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ağrı Otogarı'nda bekleyen otobüse, yakınlarıyla vedalaşan yolcuların bindiği ve aracın hareket etmesiyle peronda bekleyen iki kadının el salladığı görülüyor.

Olayla ilgili olarak, Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Doğubayazıt ilçesindeki otogara saat 09.35'te giriş yaptı. Otobüs, daha sonra yolcularını alarak yola çıktı.