Ankara'da Özel Koru Kavaklıdere Hastanesi Açıldı

Ankara'da Özel Koru Kavaklıdere Hastanesi Açılışı Gerçekleşti

Koru Sağlık ve Turizm Grubu, sağlık hizmetleri alanındaki ağını genişleterek, üçüncü hastanesi olan Özel Koru Kavaklıdere Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta Önemli Açıklamalar

Prof. Dr. Hasan Biri Konuştu

Açılışta söz alan Koru Sağlık ve Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, grup olarak 15 yıldır sağlık hizmetleri sağladıklarını belirtti. Prof. Dr. Biri, sağlık hizmetlerinin en kaliteli şekilde sunulması için büyük çabalar harcadıklarını vurguladı.

Yeni hastanenin, 250 kişilik bir kadro ile faaliyet göstereceğini ve tüm branşlarda hizmet vereceğini ifade eden Prof. Dr. Biri, hastanenin ileri düzey tıbbi teknolojileri ile donatıldığını açıkladı. Görüntüleme merkezleri, radyoloji altyapısı ve anjiyo laboratuvarları gibi olanakların yanı sıra, kalp cerrahisi, kardiyoloji, üroloji ve fizik tedavi gibi toplamda 38 farklı branşta hizmet sunacağını belirtti.

Prof. Dr. Biri, Koru Sağlık Grubu'nun temel felsefesinin insan odaklı bir yaklaşım olduğunu, etik değerlere ve mevzuatlara uygun bir hizmet sunduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Özel Koru Kavaklıdere Hastanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Koru Sağlık ve Turizm Grubu, sağlık alanındaki hizmet ağını genişleterek üçüncü hastanesi olan Özel Koru Kavaklıdere Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Koru Sağlık ve Turizm Grubu, sağlık alanındaki hizmet ağını genişleterek üçüncü hastanesi olan Özel Koru Kavaklıdere Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.