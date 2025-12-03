Ankara'da pitbull saldırısı: 1 çocuk taburcu edildi, sahibine daha önce 12 şikayet

Olayın ayrıntıları

Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde pazar dönüşü yaşanan olayda, Öztürk ailesinin dairesindeki pitbull cinsi köpek, 1 buçuk yaşındaki Efe Öztürk ve kızları Doğa Öztürk'e saldırdı. Köpek önce Efe'nin yüzüne, ardından Doğa'nın göğsüne saldırarak her iki çocuğu da yaraladı.

Yaralı çocuklar Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpeğin sahibi T.Ö.E. gözaltına alındı ve Batı Adliyesi'ne sevk edildikten sonra, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Ailenin açıklamaları

Baba Adem Öztürk saldırı anını ve sonrasını anlatırken, "Pazara gitmiştik. Çocuklarımla zaman geçireceğim için mutluydum. Çocukları yukarıya gönderdim, ben de aracımı park edip yanlarına gidecektim. Karşı komşumuzun pitbull cinsi köpeği açık kapıdan çocukların üzerine atlamış. Önce kızıma, daha sonra da oğluma saldırmış ve yüzünü paramparça etmiş. Çığlık seslerini duyunca yukarıya koştum. Çocuklar kanlar içindeydi. Anneleri yanındaydı. Ambulansı aradık, hastaneye geçtik" ifadelerini kullandı.

Öztürk, kızının psikolojik olarak etkilendiğini belirterek, "Kızım küçük sıyırıklarla atlattı ama psikolojik olarak zor durumda. Ne yaparsak şu an boş. Her şeye şahit oldu o an. Oğlum hala hastanede. Annesi yanında refakatçi olarak kalıyor. Yüzü çok dağıldığı için üç tane dikiş attılar. Yaranın iyileşmesini bekliyorlar ve ilaç tedavisi uyguluyorlar. Kızım taburcu edildi. Olaylar sürekli kafasında dönüyor. İlk gece yanımda uyudu ve sürekli sayıkladı. Defalarca uyandı. Elimizden geleni yapıyoruz. Kafasını meşgul etmeye çalışıyoruz. Okula gönderemiyoruz. Psikologlardan destek alacağız ve onlardan destek bekliyoruz" dedi.

Hukuki süreç ve aile talepleri

Öztürk, tutuklanan komşularının hak ettiği cezayı alacağına inandıklarını belirterek, "O günden beri eşim ve ben doğru düzgün uyuyamadık. Bu süreçte kendimizi düşünmeyi geçtik, sadece çocuklarımızı düşünüyoruz. Onların sağlıklarına kavuşmasını istiyoruz. Çocuklarıma ve eşime söz verdim. Bu kişinin bir daha çıkamayacağı sözünü verdim. Sözümü tutmam için bana yardımcı olunmasını bekliyorum" diye konuştu.

Aile ayrıca komşuları hakkında daha önce 12 kez şikayette bulunulduğunu söyledi: "Köpeğin sahibi karşı komşumuzdu. Daha önce 12 kez hakkında şikayetçi olunmuş. Kapıyı her açtığımızda dikkatli şekilde çıkıyorduk. Bize sürekli bağırıyordu. Daha önce de köpeği üzerimize birkaç kez atladı. Çocuklarım o zaman da çok korkmuştu. Uzun zamandır bu süreci yaşıyoruz. İşi bırakma nedenlerimden bir tanesi de buydu. Şikayetçi komşularıma şahitlik etmiştim. Hiçbir şekilde köpeği alan olmamıştı ve ceza almamışlardı".

Öztürk hukuki süreci sürdüreceklerini ve en ağır cezayı talep ettiklerini belirterek, "Tek umudumuz ceza alması ve bize yaşattıklarını yaşaması. İnşallah çocuklarım tekrar iyi olacak ve evde koşup oynayacaklar" dedi.

Güncel durum: Tedavisi tamamlanan Doğa Öztürk taburcu edilirken; Efe Öztürk'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.

