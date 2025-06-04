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Ankara'da Renklerin Rapsodisi Defilesi Heyecan Yarattı

Sri Lanka Büyükelçiliği'nin düzenlediği defilede Türk ve Sri Lanka kültürleri buluştu. Etkinlikte geleneksel tekstil ürünleri modern tasarımlarla sergilendi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 22:30
Ankara'da Renklerin Rapsodisi Defilesi Heyecan Yarattı

Ankara'da Renklerin Rapsodisi Defilesi Yapıldı

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde düzenlenen "Renklerin Rapsodisi" defilesi, Sri Lanka ve Türk kültürlerinin zengin motiflerini harmanladı. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ve Marka Şehir Ankara Derneği destekleriyle Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, moda dünyasında önemli bir buluşma olarak kaydedildi.

Defileye Geleneksel Açılış

Etkinlik, Sri Lanka'da geleneksel bir uygulama olan yağ lambasının yakılması ile başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, defilenin yalnızca bir moda gösterisi değil, aynı zamanda bir kültür ve diplomasi örneği olduğuna vurgu yaptı.

Sri Lanka'nın Tekstil Mirası

Büyükelçi Dissanayake, Sri Lanka'nın zengin tekstil geçmişi hakkında bilgi vererek, M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan pamuklu kumaş dokumacılığının tarihi kayıtlarının bulunduğunu dile getirdi. Dissanayake, "Ekonomik liberalleşme sürecinde 1978'de geleneksel dokuma sektörü büyük zarar gördü. Yaklaşık 500 bin kadın işini kaybetti ancak sonrasında geleneksel tekstil mirasını korumaya yönelik önemli adımlar atıldı." ifadelerini kullandı.

Tasarım ve İşbirliği Vurgusu

Defile sırasında her tasarımı tek tek tanıtan Dissanayake, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür ederek işbirliğinin önemine değindi. Marka Şehir Ankara Derneği Başkanı Zuhal Erol ise, "Bizim bu maceramız, Hasanthi Hanım'ın Sri Lanka kostümlerini Türk motifleriyle birleştirerek bir defile yapma arzusuyla başladı. Birlikte çalışma sürecinde çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Defileye, yabancı misyon temsilcileri, diplomat eşleri ve çeşitli davetliler katılarak etkinliğin atmosferini renklendirdi. Katılımcılar, iki kültürün birleşimine tanıklık ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile Marka Şehir Ankara Derneğinin desteği ve Sri Lanka'nın Ankara...

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile Marka Şehir Ankara Derneğinin desteği ve Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde düzenlenen "Renklerin Rapsodisi" defilesi Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Defilede, Sri Lanka'nın geleneksel tekstil ürünleri modern tasarımlarla sunuldu. Etkinliğin açılışında, Marka Şehir Ankara Derneği Başkanı Zuhal Erol konuşma gerçekleştirdi.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile Marka Şehir Ankara Derneğinin desteği ve Sri Lanka'nın Ankara...

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile Marka Şehir Ankara Derneğinin desteği ve Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde düzenlenen "Renklerin Rapsodisi" defilesi Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Defilede, Sri Lanka'nın geleneksel tekstil ürünleri modern tasarımlarla sunuldu. Etkinliğin açılışında, Marka Şehir Ankara Derneği Başkanı Zuhal Erol konuşma gerçekleştirdi.

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