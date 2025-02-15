Ankara'da 'Ruhun Rüyası' Karma Sergisi Açıldı

Ankara'da 'Ruhun Rüyası' Karma Sergisi Açılışı Gerçekleşti

Ankara, sanat dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Erkan Doğanay'ın küratörlüğünü üstlendiği ve 55 sanatçının eserlerinin sergilendiği 'Ruhun Rüyası' karma sergisi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin Teması ve Anlamı

Serginin küratörü Erkan Doğanay, sanatın değerine işaret ederek, tarihsel bir referansa da dikkat çekti. Doğanay, Albrecht Dürer'in 1500'lü yıllarda öğrencilerine yönelik oluşturduğu 'Emeğin Ruhunun Rüyası' adlı gravürü hatırlatarak, "Bu eserle sanat emeğini nasıl anlatacağımıza baktık ve bu bağlamda 'Ruhun Rüyası' başlığını seçtik," dedi.

Açılışta Öne Çıkan İsimler

Sergi açılışında Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Ankara Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu gibi önemli isimler yer aldı. Sanatseverler için kaçırılmaması gereken bu etkinlik, 25 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.