Ankara'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak ve fırtına, kenti olumsuz etkiledi. Fırtına ile birlikte yağan yağmur, birçok caddede ve sokakta su birikintileri'ne yol açtı.

Vatandaşlar, ani gelen yağışa hazırlıksız yakalanarak, kapalı alanlarda sağanağın durmasını beklemek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde hayat durma noktasına gelirken, fırtınanın etkileri gözlemlendi.

Kızılay'da bir iş yerinin tabelası fırtına sebebiyle düştü. Ayrıca Gençlik Parkı'nda şiddetli rüzgar sonucu bir ağaç devrildi. Yaşanan bu olaylar, vatandaşların alarm durumuna geçmesine yol açtı.

Ankara'da yağan sağanak ve fırtına, yerel yönetimlerin alınacak önlemleri bir kez daha gündeme getirdi.

Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Kızılay'da bir iş yerinin tabelası düştü.

Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Kızılay'da bir iş yerinin tabelası düştü.