Ankara'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aşkent Ankara, akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına ile zor anlar yaşadı. Bu olumsuz hava koşulları, şehirdeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşmasına yol açtı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerek trafikte zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını beklemek zorunda kaldı. Aşırı rüzgarlar, Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçların devrilmesine neden olurken, Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısının uçtuğu bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2312 personel ile müdahalede bulundu. Kentteki olumsuz hava koşullarına karşı ekipler hazırlıklarını sürdürüyor.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs durağına sığındı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs durağına sığındı.