DOLAR
40,37 -0,05%
EURO
46,95 0,23%
ALTIN
4.349,77 -0,7%
BITCOIN
4.745.749,44 1,34%

Ankara'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da etkili olan sağanak ve fırtına, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, ağaçlar devrildi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 22:28
Ankara'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aşkent Ankara, akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına ile zor anlar yaşadı. Bu olumsuz hava koşulları, şehirdeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşmasına yol açtı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerek trafikte zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını beklemek zorunda kaldı. Aşırı rüzgarlar, Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçların devrilmesine neden olurken, Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısının uçtuğu bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2312 personel ile müdahalede bulundu. Kentteki olumsuz hava koşullarına karşı ekipler hazırlıklarını sürdürüyor.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da...

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs durağına sığındı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da...

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs durağına sığındı.

İLGİLİ HABERLER

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Aydın'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı
3
Pakistan Büyükelçiliği'nden Renkli Mango Festivali
4
Antalya'da Otobüs Kazasında 10 Kişi Yaralandı
5
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Kerbela Anma Programı: Birlik Vurgusu
6
ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor
7
Edirne'de Otomobil ve SUV Çarpıştı: 6 Yaralı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel