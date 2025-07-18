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Ankara'da Sağanak ve Fırtına Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da etkili olan sağanak ve fırtına, birçok evi su basarken, vatandaşlar zor durumda kaldı. Belediyeden destekler geldi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 23:31
Ankara'da Sağanak ve Fırtına Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Sağanak ve Fırtına Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Son günlerde Ankara'da meydana gelen sağanak yağış ve şiddetli fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış, zemin kattaki birçok ev ve iş yerini su altında bıraktı. Bu durumda mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından güvenli alanlara taşındı.

Fırtına neticesinde bazı binaların istinat duvarlarının çökmesi ve araçların sürüklenmesi, can ve mal güvenliğini tehdit etti. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücüler için zorluklar yarattı; çok sayıda araç bu yağıştan zarar gördü. Kentin birçok altgeçidi de su altında kaldı.

Yardım Çalışmaları ve Misafirhane Hizmeti

Sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 1869 araç ve 2 bin 312 personel ile acil müdahale için çalışmalarına başladı. Belediyeden yapılan açıklamada, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için misafirhane hazırlandığı, destek başvurularının 153 Çağrı Merkezi üzerinden alınacağı belirtildi.

Yağış Ardından Yaşananlar

Keçiören'de bir oto yıkama dükkanında mahsur kalan Hasan Yiğitel, yaşadığı olayları anlatarak, suyun hızla yükseldiğini ve arkadaşının arabasının üstüne çıkarak yardım beklediğini ifade etti. Yiğitel, su seviyesinin boyuna kadar yükseldiğini ve kurtulmak için zor anlar yaşadığını dile getirdi.

Ayrıca, Keçiören'de su basan evinde 15 yıldır oturan Bülent Yılmaz da, benzer olayların her yıl yaşandığını belirterek mağduriyetini vurguladı. Yılmaz, yağmur sularının bahçe duvarını yıkarak evine girdiğini ve zamanında müdahale olmamasından şikayet etti.

Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı araçların...

Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı araçların sürüklendiği ve su içerisinde kalarak zarara uğradığı görüldü.

Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı araçların...

Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı araçların sürüklendiği ve su içerisinde kalarak zarara uğradığı görüldü.

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