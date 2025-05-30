Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Ankara'da Sağanak Yağış Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, başkentteki ilçelere yönelik son dakika uyarılarda bulundu. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, vatandaşların olası olumsuz durumlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Acil Önlemler Gerekiyor

Valilikten gelen açıklamada, Ankara'nın özellikle güney ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği ifade edildi. Bu yağışların, özellikle bugünün öğleden sonra saat 13.00 ile akşam 20.00 arasında yoğunlaşması öngörülüyor.

Özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin ve açık alanlarda bulunacak kişilerin dikkatli olmasının önemine dikkat çekildi. Meteoroloji uzmanları, bu bölgelerde yaşayanların tedbir alması gerektiği uyarısında bulundu.





Ülke Genelinde Sağanak Yağış Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı kaydedildi.

28 ve 29 Mayıs Hava Durumu

Ankara’da 30 Mayıs hava durumu tahminlerine göre, sıcaklığın 17 derece civarında olması bekleniyor. 31 Mayıs'ta ise sıcaklığın 18 derece civarına yükselebileceği ve hafif yağmur olacağı öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 dereceye çıkacak ve rüzgarın kuzeydoğudan saatte 5 kilometre hızla esmesi bekleniyor.