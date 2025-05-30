DOLAR
39,24 -0,33%
EURO
44,52 0,15%
ALTIN
4.155,67 0,33%
BITCOIN
4.132.074,68 0,78%

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Ankara Valiliği, gök gürültülü sağanak yağışlar için acil önlem alınmasını istedi. Özellikle güney ve batı ilçelerine dikkat!

Yayın Tarihi: 30.05.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 10:12
Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Ankara'da Sağanak Yağış Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, başkentteki ilçelere yönelik son dakika uyarılarda bulundu. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, vatandaşların olası olumsuz durumlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Acil Önlemler Gerekiyor

Valilikten gelen açıklamada, Ankara'nın özellikle güney ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği ifade edildi. Bu yağışların, özellikle bugünün öğleden sonra saat 13.00 ile akşam 20.00 arasında yoğunlaşması öngörülüyor.

Özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin ve açık alanlarda bulunacak kişilerin dikkatli olmasının önemine dikkat çekildi. Meteoroloji uzmanları, bu bölgelerde yaşayanların tedbir alması gerektiği uyarısında bulundu.


Ülke Genelinde Sağanak Yağış Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı kaydedildi.

28 ve 29 Mayıs Hava Durumu

Ankara’da 30 Mayıs hava durumu tahminlerine göre, sıcaklığın 17 derece civarında olması bekleniyor. 31 Mayıs'ta ise sıcaklığın 18 derece civarına yükselebileceği ve hafif yağmur olacağı öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 dereceye çıkacak ve rüzgarın kuzeydoğudan saatte 5 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı
2
Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!
3
Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak
4
Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor
5
Besni'deki Depremzedelere Köy Tipi Konutlar Teslim Edildi
6
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Kastamonu'da Cide-İnebolu Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!