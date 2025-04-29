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Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısındaki Davada Karar Açıklandı

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısında bir çocuğun yaralanmasına ilişkin davada, iki belediye görevlisi beraat etti.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:25
Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısındaki Davada Karar Açıklandı

Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısında Karar Verildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin iki belediye görevlisinin yargılandığı davada; Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, sanıklar Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener ile taraf avukatları katıldı. Hakim, önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, taraflara söz verdi. Sanıklardan Ünal, devlete ait görevini ihmal etmediğini savunarak beraat talep etti. Diğer sanık Şener de iddiaları reddettiğini belirtti. Mağdurun avukatı Aslıhan Ergün ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Karar ve Gerekçe

Hakim, sanıkların isnat edilen suçu işlediğine dair kesin delil bulunmadığı için beraatlerine hükmetti. Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan avukat Ergün, “Sanıklar hakkında Cumhuriyet savcısı mütalaa verdi ama maalesef köpekler çocukları parçaladığı için kimse cezalandırılmadı”

Tazminat Davası Devam Ediyor

Avukat Ergün, açtıkları 10 milyonluk tazminat davasının sürdüğünü belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Biz bu miktarı veremeyiz’ dedi. Ancak konserler ve köpeklere milyonlarca lira harcadıklarını biliyoruz”

İddianame ve Olayın Arka Planı

Olay, 7 Aralık 2023 tarihinde, Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde meydana geldi. Tunahan Yılmaz, okula giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olay sonrası ailesi, sorumluluğu bulunan belediye yetkililerinden şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanıklar hakkında “İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla ceza talep ediliyordu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin iki belediye görevlisinin yargılandığı davada karar açıklandı. Duruşmanın ardından mağdur avukatı Aslıhan Ergün basın açıklamada bulundu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin iki belediye görevlisinin yargılandığı davada karar açıklandı. Duruşmanın ardından mağdur avukatı Aslıhan Ergün basın açıklamada bulundu.

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