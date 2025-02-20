Ankara'da Sahte İçki Faciası: Ölü Sayısı 63'e Yükseldi

Ankara'da sahte içki nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor. Soruşturmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:20
Ankara'da Sahte İçki Faciası: Ölü Sayısı 63'e Yükseldi

Ankara'da, sahte içki içerek hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Bu trajik olay sonucunda 36 kişi ise hâlâ yoğun bakımda tedavi altında bulunuyor.

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıkları, sahte içki üreten ve ticaretini yapan kişilere yönelik geniş kapsamlı soruşturmalar yürütmeye devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmada, “kaçakçılık” ve “olası kastla ölüme sebebiyet verme” suçları kapsamında Adli Tıp Kurumundan alınan toksikoloji raporları da değerlendirildi.

Raporlar doğrultusunda, yaşamını yitiren 63 kişinin sahte içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise tedavilerine devam edildiği vurgulandı. Bu kapsamda, yürütülen soruşturma neticesinde 30 şüpheli tutuklanırken, 38 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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