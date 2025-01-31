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Ankara'da Sahte İçki Üreticisi Yakalandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sahte içki üretimi yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Olay detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:52
Ankara'da Sahte İçki Üreticisi Yakalandı

Ankara'da Sahte İçki Operasyonu

Ankara'da, evinde sahte içki üretip sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam'da 29 Ocak'ta tüketilen sahte içkinin neden olduğu alkol zehirlenmesi olayı sonrası çalışma başlatıldı.

Yapılan Araştırmalar Sonucu Şüpheli Belirlendi

Jandarma ekipleri, yaptıkları titiz araştırmalar sonucunda, Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde yaşayan Ö.Y.E'nin sahte içki üretim ve satışında bulunduğunu tespit etti.

Operasyon Sonucu Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelinin evine yapılan operasyonda, toplamda 4 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ve 65 boş pet şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ankara'da evinde sahte içki üretip sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Zanlının evinde...

Ankara'da evinde sahte içki üretip sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada, 4 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ve 65 boş pet şişe ele geçirildi.

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