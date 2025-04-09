Ankara'da Sahte İçkiden Zehirlenme Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Trajik İçki Zehirlenmesi Olayı

Başkent Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan bir içki zehirlenmesi olayı, bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Sahte içkiden zehirlenen Taha Adem Koç (28), iki aylık tedavi sürecinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Koç, hastaneye kaldırıldığında alkol zehirlenmesi nedeniyle hemen tedavi altına alınarak entübe edildi.

Cenazesi Defnedildi

Taha Adem Koç’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işleminin ardından Etimesgut Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Ayrıca olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaçak İçki İddiası

Koç'un akrabası Cemal Özberk, hayatını kaybeden gençle ilgili bilgiler verirken, Koç'un tekel bayisinde bandrollü satılan kaçak bir içkiden zehirlendiğini öne sürdü. Özberk, "Nereden aldığına dair fikrimiz yok, muhtemelen Eryaman içinde bir yerden. Hastanede onunla beraber 8 kişi entübeydi, vefat ettiler. Normal bandrollü, bildiğimiz şişede. Ambulanstan indiğinde 'gözlerim görmüyor' dedi. Gözleri açık bir şekilde bağırıyordu," diyerek durumu aktardı.

Ankara'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Taha Adem Koç (28), toprağa verildi. Koç'un yakını Cemal Özberk (fotoğrafta), basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ankara'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Taha Adem Koç (28), toprağa verildi. Koç'un yakını Cemal Özberk (fotoğrafta), basın mensuplarına açıklama yaptı.