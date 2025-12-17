DOLAR
Zaporijya'ya Hava Saldırısı: 1'i Çocuk 26 Yaralı

Zaporijya'da Rusya’nın hava saldırısında 1'i çocuk olmak üzere 26 kişi yaralandı; iki apartman hasar gördü, arama-kurtarma ve yangın müdahalesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:45
Barış müzakereleri sürerken sivil hedefler vuruldu

Rusya’nın Ukrayna’nın Zaporijya bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1’i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, Rusya’nın düzenlediği 3 hava saldırısında iki apartmanın hasar gördüğünü ve yaralanmaların meydana geldiğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise, "Bir kez daha sivil yerleşim yerleri olan evler, okullar ve günlük yaşam alanları kasıtlı olarak hedef alındı" ifadelerini kullandı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor; saldırı sonrası bazı dairelerde yangın çıktı ve müdahale sürüyor.

Rusya’nın Ukrayna’nın Zaporijya bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1’i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı.

