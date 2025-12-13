DOLAR
Ankara'da Sahte İlaç Operasyonu: 2,4 Milyon TL Değerinde 8.100 Ürün Ele Geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerinin operasyonunda, Yenimahalle'de sahte ilaç üreten şüpheli M.T.R gözaltına alındı; 2 milyon 400 bin TL değerinde 8.100 adet ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:33
Ankara'da Sahte İlaç Operasyonu: Gözaltı ve Büyük Ele Geçiriş

Operasyon ve ele geçirilen malzemeler

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, İSTH Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, TKF ve PİF kapsamında sahte ilaç üreten ve piyasaya süren bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Yenimahalle ilçesi sınırları içinde, bir otel odasında (Polis Bölgesi) yapılan arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık olarak 2 milyon 400 bin lira olan 8 bin 100 Adet Sahte Etiketli Gıda Takviyesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem

Operasyon kapsamında M.T.R isimli şüpheli gözaltına alınarak, hakkında adli tahkikata başlanıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

