Ankara’da Seçim Yarışı Kızışıyor! Cem Küçük, AK Parti’ye Sunulan Anketin Sonuçlarını Açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu Önde

Yerel seçimlere kısa bir süre kala anketler seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul’dan sonra en çok ilgi çeken şehir olan Ankara’da seçim yarışı ne durumda? Cem Küçük, TGRT Haber’de “AK Parti’ye sunulan anket” diye açıkladığı son oy oranlarını paylaştı. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu galip gelecek?