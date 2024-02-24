Ankara’da Seçim Yarışı Kızışıyor! Cem Küçük, AK Parti’ye Sunulan Anketin Sonuçlarını Açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu Önde

ANKARA'DA YEREL SEÇİM HEYECANI: MANSUR YAVAŞ MI, TURGUT ALTINOK MU?
Cem Küçük'ten AK Parti'ye Sunulan Anket Sonuçları!
Ankara'da yerel seçimlere sayılı günler kala, seçmenlerin tercihleri merak konusu olmaya devam ediyor. TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında, Cem Küçük, Murat İde ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fuat Atik, Ankara'daki yerel seçim anket sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Partiye sunulan son anket sonuçlarını paylaştı.
Mansur Yavaş Önde Görünüyor!
Ankara'da Başkanlık yarışının nabzını tutan anket sonuçlarına göre, Mansur Yavaş önde görünüyor. Programda yapılan değerlendirmelerde, AK Parti'nin beklenen çıkışı yapamadığı ve gecikmenin Turgut Altınok'a olumsuz yansıdığı belirtildi.
İYİ Parti Seçmeni Üzerindeki Etki!
Programa katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir ise İYİ Parti seçmeninin Yavaş'a oy verme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti. Ancak İYİ Parti'nin oy kaybına uğrayabileceği ve göreceği son seçim olabileceği vurgulandı.
AK Parti'ye Sunulan Anketin Sonuçları
Gazeteci Cem Küçük'ün açıkladığına göre, AK Parti'ye sunulan anket sonuçları şu şekilde:
Mansur Yavaş: Yüzde 47
Turgut Altınok: Yüzde 35
Cengiz Topel: Yüzde 4
Diğer: Yüzde 3
Kararsız: Yüzde 10