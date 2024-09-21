Ankara'da Silah Kazası: 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Silah Kazası Ankara'da Can Aldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen bir silah kazası, bir gencin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olay, Gökçeyurt Mahallesi'nde yaşandı.

Kazara Ateşleme Sonucu Ölüme Yol Açtı

Edinilen bilgilere göre, Afganistan vatandaşı olan H.H. (23), elindeki tabancayı arkadaşının üstünde bulundurduğu sırada kazara ateşlemiş ve kurşun, yine Afganistan uyruklu arkadaşı E.S.'ye (23) isabet etmiştir.

Olay Yerindeki Gelişmeler

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, E.S.'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayın ardından zanlı H.H. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.