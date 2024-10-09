Ankara'da Silah Ticareti Operasyonu: 6 Tutuklama

Ankara Merkezli Silah Ticaretine Durdurma

Ankara'da düzenlenen silah ticareti operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Ele Geçirilen Silahlar

Özel bir kargo firması aracılığıyla gerçekleştirilen bu operasyonda, kargo merkezinde 15 silah ve bunlara ait 15 şarjör ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Başsavcılığın talimatları doğrultusunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Gözaltı ve Tutuklamalar

Yapılan operasyonda yakalanan 9 zanlının işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önemli Not: Bu tür operasyonlar, ülkenin güvenliği açısından büyük bir öneme sahiptir ve suçla mücadele hususundaki kararlılığın bir göstergesidir.