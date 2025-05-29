Ankara'da Sokak Hayvanları İçin Önemli Toplantı

Ankara Valisi Şahin'den Hayvan Hakları Vurgusu

Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Hayvan Hakları Komisyonu Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Vali Şahin, "Bize emanet olan canlar kendilerine, etrafına, insanlara ve diğer hayvanlara zarar vermeye başlamışsa, yasa ve mevzuatla belirlenen yetkileri kullanmak durumundayız" diyerek sorumluluklarının altını çizdi.

Toplantının Detayları

Bu önemli toplantıda, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi. Vali Şahin, Ankara'da sokakta yaşayan köpek sayısının yaklaşık 52 bin civarında olduğunu belirtti.

Hayvan Bakımevleri ve Kapasite Bilgileri

Şahin, mahalli idareler ve belediyelerin bünyesinde 17 hayvan bakımevi bulunduğunu ve bazı belediyelere ait bakımevlerinin yasal izinlerinin verildiğini belirtirken, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan, Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisar belediyelerinin izin süreçlerinin devam ettiğini ifade etti.

Ayrıca, Akyurt, Haymana, Kızılcahamam ve Nallıhan gibi bakımevi olmayan belediyelerde ise proje süreçlerinin sürdüğünü dile getirdi. Mevcut hayvan bakımevlerinin toplam kapasitesinin 13 bin 45 olduğunu vurguladı.

Sokak Hayvanlarına Yönelik Projeler

Vasip Şahin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla hayvan bakımevlerine ilişkin işbirliklerinin devam ettiğini belirtti ve son üç ayda 7 bin 452 köpeğin sokaktan toplanarak bakımevlerine yerleştirildiğini aktardı.

Hayvanlara Emanet Bakışı

Şahin, hayvanlara olan yaklaşımının emanet görüşüyle şekillendiğini ifade ederek, "İnsan eşref mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Ama hayvanlar da canlı olarak insanlara emanet edilmiştir" şeklinde konuştu. Sokak hayvanlarının toplum için oluşturduğu sorunlara dikkat çeken Vali, huzur ve güven ortamının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

"Sokakta ben markete gidemiyorum, çocuğum okula gidemiyor" gibi şikayetlerin duyulmaması için çalıştıklarını belirten Şahin, bu meseleleri mevzuata uygun bir şekilde ele alacaklarını vurguladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin (fotoğrafta), Ankara Valiliğinde düzenlenen İl Hayvan Hakları Komisyonu Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenler katıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin (fotoğrafta), Ankara Valiliğinde düzenlenen İl Hayvan Hakları Komisyonu Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenler katıldı.