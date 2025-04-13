Ankara'da 'Son Başbuğ Alparslan Türkeş' Paneli Gerçekleşti

Ankara'da 'Son Başbuğ Alparslan Türkeş' Paneli Düzenlendi

Avaz Araştırma ve Strateji Merkezince, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümü dolayısıyla 'Son Başbuğ Alparslan Türkeş' konulu panel gerçekleştirildi.



Pandelin Detayları ve Katılımcılar

PANEL, Gençlik Parkı ABB Büyük Sahne'de düzenlendi. Etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, İYİ Parti yöneticileri, milletvekilleri, bürokratlar ve davetliler katıldı. Panel öncesinde saygı duruşuyla birlikte İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.



Açılış Konuşması ve Amaçlar

Panelin açılış konuşmasını yapan Avaz Araştırma ve Strateji Merkezi Genel Başkanı Şerafettin Deniz, etkinliğin Alparslan Türkeş'in düşünce dünyasını, siyasetçi ve devlet adamı kimliğini, liderliğini, teşkilatçılığını ve Türk dünyası ile ilgili görüşlerini kapsamayı amaçladığını belirtti. Deniz, Türk milleti ve Türk dünyası açısından Türkeş'in öneminin altını çizdi ve katılımcılara teşekkür etti.

Panelin Moderatörü ve Konuşmacıları

Eski Devlet Bakanı Faruk Bal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, konuşmacı olarak İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti eski Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ve MHP eski milletvekili Atila Kaya yer aldı.



Türkeş'in Mirası ve Katkıları

Panelde, Alparslan Türkeş'in kişisel hayatı ve siyasi çalışmaları, çeşitli yönleriyle ele alındı. Katılımcılar, Türkeş'in mirasının günümüzdeki yansımalarını ve Türk milleti üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Avaz Araştırma ve Strateji Merkezince MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Parkı ABB Büyük Sahne'de "Son Başbuğ Alparslan Türkeş" konulu panel düzenlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, panele katıldı. Dervişoğlu, salona girişinde kendisini karşılayan partili gençlerle selamlaştı.

Avaz Araştırma ve Strateji Merkezince MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Parkı ABB Büyük Sahne'de "Son Başbuğ Alparslan Türkeş" konulu panel düzenlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, panele katıldı. Dervişoğlu, salona girişinde kendisini karşılayan partili gençlerle selamlaştı.