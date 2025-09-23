Ankara'da taksici sopalı saldırıya uğradı; araç içi kamera kaydetti

Etimesgut'ta 27 yaşındaki taksici Mehmet Can Doğan, trafikte çıkan tartışma sonrası sopalı saldırıya uğradı; olay taksi kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:58
Ankara'da taksici sopalı saldırıya uğradı; araç içi kamera kaydetti

Ankara'da taksici sopalı saldırıya uğradı; araç içi kamera kaydetti

27 yaşındaki Mehmet Can Doğan, Etimesgut'ta trafikte tartıştığı sürücü ve yakınları tarafından darbedildi. Olay, taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

Olayın detayları

Doğan, seyir halindeyken başka bir sürücüyle tartışma yaşadığını ve tartışmanın ardından takip edildiğini söyledi. Bir süre ilerledikten sonra emniyet şeridinde duran taksiden indi ve karşı tarafla konuşmak için yakınlaştı.

Bu sırada başka bir araçtan inen iki kişinin sopalı saldırısına uğrayan Doğan'a, tartıştığı araçtakiler de sonradan dahil oldu. Kavga, çevredeki sürücülerin araya girmesiyle sona erdi.

Görüntüler ve mağdurun açıklamaları

Araç içi kamera görüntülerinde Doğan'ın diğer araçtakilerle konuşması ve sopalı saldırı yer alıyor. Doğan olayla ilgili, "Beni lafa tuttukları için arkamdan gelen aracı görmedim" dedi.

Doğan, aldığı darbeler sonucu vücudunun birçok yerinde darp izi olduğunu, "Morluklar, alt dişlerimle kırık meydana geldi. Kafama ve suratıma darbe aldım. 24 saat müşahede altında kaldım, davacıyım." şeklinde konuştu.

Avukat Haydar Uysal ise Ankara Batı Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, şüphelilerin tutuklanmasını talep ettiklerini ve müvekkilinin saldırı sırasında yere düştüğünde cebindeki 2 bin lirasının çalındığını ileri sürdüklerini söyledi.

Soruşturma ve görüntü incelemeleri sürüyor.

Ankara'da taksicilik yapan Mehmet Can Doğan, Etimesgut ilçesinde seyir halindeyken trafikteki...

Ankara'da taksicilik yapan Mehmet Can Doğan, Etimesgut ilçesinde seyir halindeyken trafikteki başka bir sürücüyle tartışma yaşadı. Doğan, başka araçtan inen 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırıya taksicinin tartıştığı araçtaki 2 kişi de sonradan dahil oldu. Doğan, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Ankara'da taksicilik yapan Mehmet Can Doğan, Etimesgut ilçesinde seyir halindeyken trafikteki...

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Yazarı Oğuz Dizer Sakarya'da Toprağa Verildi
2
Şişli'de Taksicinin Öldürülmesi: Yakalanan 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
3
Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası: Ahi Sofrası Yarışmasında Çirleme ve Ahi Dürümü Birinci
4
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
5
Suudi Arabistan'tan Yemen'e 368 Milyon Dolarlık Ekonomik Destek
6
Kassam Tugayları Gazze'de 'Yasin 105' ile Tankı Hedef Aldı, Kayıplar İddia Edildi
7
Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov'u Kabul Etti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek