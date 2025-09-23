Ankara'da taksici sopalı saldırıya uğradı; araç içi kamera kaydetti

27 yaşındaki Mehmet Can Doğan, Etimesgut'ta trafikte tartıştığı sürücü ve yakınları tarafından darbedildi. Olay, taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

Olayın detayları

Doğan, seyir halindeyken başka bir sürücüyle tartışma yaşadığını ve tartışmanın ardından takip edildiğini söyledi. Bir süre ilerledikten sonra emniyet şeridinde duran taksiden indi ve karşı tarafla konuşmak için yakınlaştı.

Bu sırada başka bir araçtan inen iki kişinin sopalı saldırısına uğrayan Doğan'a, tartıştığı araçtakiler de sonradan dahil oldu. Kavga, çevredeki sürücülerin araya girmesiyle sona erdi.

Görüntüler ve mağdurun açıklamaları

Araç içi kamera görüntülerinde Doğan'ın diğer araçtakilerle konuşması ve sopalı saldırı yer alıyor. Doğan olayla ilgili, "Beni lafa tuttukları için arkamdan gelen aracı görmedim" dedi.

Doğan, aldığı darbeler sonucu vücudunun birçok yerinde darp izi olduğunu, "Morluklar, alt dişlerimle kırık meydana geldi. Kafama ve suratıma darbe aldım. 24 saat müşahede altında kaldım, davacıyım." şeklinde konuştu.

Avukat Haydar Uysal ise Ankara Batı Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, şüphelilerin tutuklanmasını talep ettiklerini ve müvekkilinin saldırı sırasında yere düştüğünde cebindeki 2 bin lirasının çalındığını ileri sürdüklerini söyledi.

Soruşturma ve görüntü incelemeleri sürüyor.

